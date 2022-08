San Leo, cena di gala con Cagliostro ad AlchimiAlchimie

Eventi

Una Cena di Gala con un convitato d'eccezione: il leggendario Giuseppe Balsamo, Conte di Cagliostro. Questo il programma della suggestiva anteprima che venerdì 26 agosto farà da 'antipasto' all'atteso appuntamento con AlchimiAlchimie, la rassegna che si terrà a San Leo da sabato 27 a domenica 28 agosto.







Con l'esclusiva Cena di Gala in Fortezza, curata da Summer Trade, si alzerà ufficialmente il sipario su una manifestazione capace di coniugare magia, esoterismo, scienza e spiritualità, senza dimenticare naturalmente il tradizionale mercatino alchemico e le proposte gastronomiche.







Quella di venerdì 26 agosto, a partire dalle 21, sarà una serata raffinata dove magia e sapori si fonderanno nella cornice di una location di prestigio ricca di storia e suggestione. Il tutto sarà impreziosito dallo spettacolo “A Tu per Tu con Cagliostro” con Stefano Paiusco e Stefania Riva. (Per prenotazioni Ufficio Turistico I.A.T. tel. 0541/926967 o WhatsApp al 339/5497576)







La rassegna leontina AlchimiAlchimie aprirà ufficialmente i battenti sabato 27 agosto alle 15.00 in piazza Dante Alighieri con la Compagnia “La Giostra” e la sua musica folcloristica.







Tante le novità di quest'anno, a cominciare dallo spettacolo pirotecnico, uno dei momenti più attesi del festival, che si prepara a raddoppiare. Saranno, infatti, due gli spettacoli piro-musicali che nelle serate di sabato e domenica 'incendieranno' la Fortezza di San Leo, lasciando con il naso all'insù il pubblico. Il tutto accompagnato da effetti scenografici sbalorditivi e dall'atmosfera magica che solo il borgo della Valmarecchia è in grado di regalare.







Da non perdere, sempre tra le novità dell'edizione 2022, “Cagliostro: una vita enigmatica”: attraverso la tecnica della Sand Art (l'animazione con la sabbia), Stefania Bruno racconterà la vita del conte nel suo periodo di permanenza a San Leo (domenica 28, piazza Dante Alighieri ore 22.45). Completeranno il ricco weekend spettacoli di clowneria, teatro di strada, illusionismo, danza, acrobazia, musica e intrattenimento, oltre naturalmente a stand gastronomici, street food, taverne e ristoranti per gustare le migliori proposte culinarie leontine.







AlchimiAlchimie è un evento organizzato dal Comune di San Leo e San Leo 2000 con la partecipazione della Regione Emilia-Romagna.







Il 27 e il 28 agosto le porte di San Leo aprono alle ore 14 e il costo del biglietto di ingresso è di 10 euro (ridotto, dai 15 ai 18 anni, 5 euro). Gratuito fino ai 14 anni. Il biglietto comprende anche l'ingresso alla Fortezza. La Fortezza chiude alle ore 18 (ultimo ingresso alle 17.30)



Servizio di navetta dal parcheggio alla biglietteria con vettore privato