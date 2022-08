Riccione, rapina da 130 euro, cinque giovani in manette

Cronaca

11:24 - 25 Agosto 2022

Cinque giovani, tra cui un minorenne, sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri di Riccione per l’ipotesi di reato di rapina. Secondo quanto ricostruito dai militari i cinque, nella notte tra mercoledì e giovedì, provenienti da Reggio Emilia, avrebbero rapinato tre giovani portando via loro 130 euro. Quattro si trovano in carcere a Rimini, il minore è invece nel centro di Prima accoglienza a Bologna. Il gruppo sarebbe anche responsabile di un’altra rapina avvenuta poco prima a danno di un giovane turista.