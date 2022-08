Palio de lo Daino e il maltempo: ingresso gratuito per la seconda sera, le motivazioni

Attualità

Mondaino

| 11:03 - 25 Agosto 2022

Immagine di repertorio.

Rispetto per il pubblico e per una manifestazione che è diventata da anni un punto di riferimento nell’estate in Valconca. Il presidente dell’Aps Pro Loco di Mondaino Fabrizio Ciotti spiega le motivazioni che hanno portato alla decisione di offrire l’ingresso gratuito al Palio de lo Daino nella giornata del 19 agosto.

“Tempo infame con pioggia battente, trasformatasi in grandine nei paesi vicini. Previsioni incerte per la sera. La peggiore situazione in cui un organizzatore può trovarsi. Cosa fare? Come comportarsi?” racconta Ciotti. Dopo una riunione nel pomeriggio per valutare tutte le opzioni, tutte le posizioni dei coinvolti “conducevano tutte a non poter offrire, anche in caso di miglioramento del tempo, un programma completo sotto l’aspetto artistico, scenografico e gastronomico”. Così è arrivata la decisione “ho deciso che la serata sarebbe stata ad ingresso gratuito ben consapevole delle criticità che questa decisione avrebbe comportato” racconta ancora il Presidente. Una decisione difesa con forza da Ciotti “Ha prevalso il rispetto per il nostro pubblico. Ha prevalso il rispetto per quei coraggiosi che sono comunque saliti nel nostro Borgo. Ha prevalso il rispetto per tutti coloro che decretano ad ogni edizione il successo del Palio del Daino. Questa decisione creerà delle criticità? Certamente! Ma ne sono consapevole e sono consapevole che, come in altre occasioni, queste criticità saranno superate.”