Nuoto, sei atleti dal Garden ai Campionati Europei Master di Roma

Sport

Rimini

| 10:48 - 25 Agosto 2022

Pierfranco Agrestini e Giuseppe Fantini.

Ci sarà anche Rimini ai prossimi Campionati Europei Master di Nuoto in programma a Roma dal 29 agosto al 4 settembre: sono infatti ben 6 i rappresentanti della Polisportiva Garden che scenderanno in vasca al Foro Italico nella rassegna continentale.





Dopo aver ben figurato nei vari trofei nazionali, gli atleti allenati da Alessandro Fuzzi, Davide Delucca e Gianlorenzo Parmigiani, hanno ottenuto il pass per gli Europei e adesso non vedono l'ora di tuffarsi e gareggiare con i migliori nuotatori Master del Vecchio Continente.



Ai blocchi di partenza sarà presente Alessio Spelonchi (M35) che parteciperà sia alle gare in vasca (800 sl) che alle manifestazioni in acque libere; oltre a lui ci saranno due evergreen M80 già plurimedagliati ai Campionati Italiani di giugno a Riccione: Pierfranco Agrestini (400 MX-200 MX-50 RA) e Giuseppe Fantini (100 RA-50 FA-50 RA). Farà invece i 50-100-200 dorso Davide Boga (M50) mentre Gianluca Marucci (M45) e Cecilia Pieri (M30) si cimenteranno nelle gare in acque libere.







"Il settore Master quest'anno ci ha riservato enormi soddisfazioni – commentano i tecnici – con tanti titoli italiani conquistati ed un incremento notevole degli iscritti". "Questa partecipazione ci inorgoglisce particolarmente concludono - e la speranza è quella di tornare a casa con qualcosa di molto positivo" .