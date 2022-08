Montegridolfo, 'Solo cose belle' conclude la rassegna 'la Vela illuminata'

Eventi

Montegridolfo

| 10:42 - 25 Agosto 2022

Una scena del film.

La Vela Illuminata, rassegna itinerante cinematografica, conclude il tour 2022 venerdì 26 agosto alle ore 21.15 con ingresso gratuito (la serata recupera la prevista proiezione del 22 luglio annullata per motivi tecnici) a Trebbio di Montegridolfo (Campo Sportivo) con il film Solo cose belle di Kristian Gianfreda, la divertente commedia ambientata nel territorio della Provincia di Rimini (in particolare a San Giovanni in Marignano) con l'arrivo di una Casa Famiglia dell'Associazione Papa Giovanni XXIII che porta scompiglio ma anche nuove prospettive in un paese dove tutti, ma proprio tutti, si conoscono. Una commedia "sociale", primo film di finzione del regista Gianfreda che riprende ampiamente il vivere quotidiano e molte dinamiche delle numerose case famiglie della Comunità Papa Giovanni XIII: le difficoltà nel sostenere tanti bisognosi, da ragazzi senza genitori a extracomunitari, fino a emarginati dalla società per svariati motivi. Come accade, per esempio, nel film all'ex prostituta Ivana che non riesce a trovare un lavoro a causa del suo passato doloroso. O a Kevin che i compagni di scuola non accettano perché è stato in carcere per rapina. Solo cose belle accoglie nel suo cast oltre agli attori professionisti già citati, alcune persone della Comunità come Francesco Yang, affidato all'età di quattro anni alla casa famiglia di Maria Cristina Borromeo e Luca Di Tomasso, e Marco Berta, e i giovani esordienti Idamaria Recati e Luigi Navarra.



Come la tradizione della commedia insegna, attraverso il sorriso e un pizzico di amarezza, il film racconta la nostra realtà, una storia quanto mai attuale e necessaria, specchio del nostro Paese indifferente, razzista, malpensante e spaventato dall' "altro".



La Vela Illuminata è organizzata da Notorius Rimini Cineclub aps, con il sostegno di Regione Emilia Romagna ed Emilia Romagna Film Commission ed il contributo dei Comuni di Montegridolfo, San Clemente e Poggio Torriana, Coop. Cento Fiori Rimini e Associazione Società de Borg aps ed il patrocinio del Comune di Rimini. In caso di maltempo le proiezioni si tengono al coperto laddove è possibile.