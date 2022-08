Calcio Seconda, il Rimini United cala l'asso: Adil Mezgour

Sport

Rimini

| 10:25 - 25 Agosto 2022

Adil Mezgour.

Il Rimini United (Seconda categoria), che ha affidato la panchina a mister Giuliano Bianchi, in passato giocatore del club, ha ingaggiato l’attaccante classe ‘93 Adil Mezgour, la scorsa stagione in Promozione al Sant’Ermete e che in carriera ha collezionato più di 200 presenze in squadre di Serie C e D.

E’ il segno che il club riminese, dopo il campionato di vertice della scorsa stagione culminato con la sconfitta ai playoff ad opera del San Clemente, vuole essere di nuovo protagonista in un campionato assai competitivo e con tante pretendenti alla vittoria finale prima tra tutte lo Young Santarcangelo. Rafforzato anche lo staff dirigenziale con l’arrivo di Federico Trivulzio nel ruolo di direttore sportivo.