Stazione riqualificata, bici legate ai pali mentre le rastrelliere sono vuote

Attualità

Rimini

| 09:37 - 25 Agosto 2022

Sulla destra le rastrelliere vuote.

Bici parcheggiate in stazione attaccate ai pali, mentre le rastrelliere sono vuote. La segnalazione arriva da un lettore che ha inviato diverse foto alla nostra redazione scattate nei pressi della stazione di Rimini. Gli spazi preposti alla sosta delle bici sono praticamente vuoti mentre pali, segnali stradali e aiuole abbondano di "due ruote" in sosta. "Non capisco come mai con i posti disponibili" dice il nostro lettore "tante biciclette siano comunque attaccate ai vari pali. Va a finire che dentro ci sono delle calamite e le biciclette ci si appiccicano contro".