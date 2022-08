Chiude la scuola d'infanzia a San Leo, i genitori protestano

Attualità

San Leo

| 09:04 - 25 Agosto 2022

Foto di repertorio.

La sezione dell'infanzia della scuola di San Leo centro non riaprirà nel nuovo anno scolastico. Un gruppo di genitori ha organizzato una raccolta firme per protestare contro questa decisione "presa dall'istituzione scolastica e assecondata dall'amministrazione comunale, nonostante le vane promesse, ci ha lasciato alquanto increduli e sgomenti". I genitori chiedono di "mantenere in deroga le scuole in oggetto anche nei prossimi anni" per fare in modo che gli alunni non abbiano difficoltà a raggiungere altre sedi scolastiche più lontane. "La chiusura dell' unica sezione di scuola dell'infanzia di San Leo capoluogo, con la sola giustificazione del numero degli iscritti non può essere accettata." dicono i genitori che, in una nota, ribadiscono di avere "il diritto e il dovere di tentare di sopravvivere e vivere come comunità difendendo con ogni mezzo, forse l'unico servizio che ancora oggi esiste in questo paese, che garantisce la presenza di giovani famiglie in un territorio non scevro da difficoltà per chi lo abita. Tra l'altro è in costruzione un nuovo edificio scolastico destinato ad accogliere i bambini dell'infanzia e della primaria finanziato con soldi pubblici.La chiusura della sezione dell'infanzia porterà inevitabilmente anche alla chiusura della scuola primaria entro breve tempo, se non si troverà una soluzione."