Poesia 'in sfida': a Rimini il più grande Poetry Slam mai realizzato in Italia

Eventi

Rimini

| 08:09 - 25 Agosto 2022

Lorenzo Mura - foto di Anna Bellini.

Mercoledì 31 agosto 2022, alle ore 20:30, il collettivo ViviDiversi in collaborazione con il Comune di Rimini e l’associazione culturale CambiaMenti organizza un Poetry Slam alla Corte degli Agostiniani (via Cairoli 42, Rimini).



I Poetry Slam sono spettacoli di poesia orale in forma di competizioni: delle sfide tra performer che interpretano i propri versi. Le uniche regole: tre minuti a testa, solo pezzi propri, utilizzando solo corpo e voce (niente accompagnamento musicale, trucco, costumi e oggetti di scena). Il pubblico viene coinvolto nell’elezione del vincitore della serata attraverso una giuria popolare composta da cinque persone estratte casualmente tra gli spettatori.



Sarà il più grande Poetry Slam mai organizzato in Italia: per la prima volta l’evento si svolgerà in una location dalla capienza di oltre 500 persone, numeri di spettatori finora toccati solo in Paesi come Germania e Stati Uniti, dove il format di questo spettacolo è largamente diffuso da anni.

Le competizioni si articolano in campionati locali, regionali, nazionali e internazionali. L’organizzazione che li coordina in Italia si chiama LIPS - Lega Italiana di Poetry Slam.

Anche in Italia, il Poetry Slam sta ormai assumendo sempre più popolarità da quando l’Italia si è aggiudicata, per due anni di fila, il titolo di campione del mondo di poesia orale con i performer Giuliano Logos nel 2021 e Lorenzo Maragoni nel 2022, che in seguito alla vittoria a Parigi hanno partecipato a trasmissioni radiofoniche e televisive come Italia’s got Talent e Terra di nessuno su RadioFreccia e sono attualmente impegnati in tour internazionali in collaborazione con gli Istituti italiani di Cultura di tutto il mondo.

Tra gli artisti in gara ci sarà proprio Giuliano Logos, l’italiano Campione del Mondo 2021 di Poetry Slam, membro del collettivo romano WOW - Incendi Spontanei.

La serata sarà presentata dal performer e Maestro di Cerimonia (EmCee) Lorenzo Mura, del collettivo ViviDiversi. Gli artisti in gara: Chiara Araldi, Luca Cancian, Filippo Capobianco, Giuliano Logos, Giovanni Monti, Gloria Riggio.