Baseball, San Marino è in finale: battuto in gara5 il Grosseto 5-2

Sport

Repubblica San Marino

| 01:00 - 25 Agosto 2022

Thiago Da Silva.



L’Italian Baseball Series 2022 trova la sua prima protagonista. Sono i campioni in carica del San Marino Baseball, che grazie al 5-2 in gara5 a Grosseto si qualificano per la finale dove aspettano la vincente della serie tra Bologna e Parma (attualmente sul 2-2). Il match decisivo dello Jannella ha preso la via del Titano nei primi due inning, quando l’attacco ha segnato cinque punti. Un bottino sufficiente per il monte di lancio, che con Da Silva (vincente, 4 inning), Di Raffaele (1 inning) e Quattrini (salvezza, 2 inning con 5 strikeout) ha tenuto il vantaggio permettendo così alla squadra di chiudere la serie sul 4-1.



LA CRONACA. Il match comincia con l’attacco sammarinese capace di andare in base coi primi quattro uomini contro il lanciatore partente del Bbc, Cozzolino. Per Ferrini e Celli ci sono due valide interne, con Angulo che tocca un altro singolo che riempie le basi. La base ball a Lino genera l’1-0 automatico, mentre la rimbalzante successiva di Ustariz provoca un out in diamante ma anche il 2-0. Non è finita, perché Leonora colpisce una valida e batte dunque a casa il 3-0.

Anche il 2° inning comincia con le basi piene e zero out (singolo di Pulzetti, base a Ferrini, singolo di Celli), con un lancio pazzo a mandare a punto il 4-0 e col singolo di Ustariz a scrivere a tabellone il 5-0.

Sul monte di lancio, intanto, Tiago Da Silva concede una valida al 1° (Albert) e una al 2° (Ambrosino), ma senza subire punti. Al 3° però il vantaggio sammarinese si riduce. Con un eliminato, Chelli tocca un singolo, con la difesa che commette un errore sulla battuta di Albert. Barcelan, al piatto, è il secondo out, ma subito dopo ecco il doppio di Herrera che fa entrare due punti per Grosseto, 2-5. Ambrosino, in diamante, è il terzo out.

L’attacco di chi viaggia prova a colpire al 4° senza riuscirci (due in base ma senza punti su Oberto), mentre il monte di lancio non concede più nulla, solo un arrivo in base al 6°. Eccellente la prova combinata di Da Silva, Di Raffaele e Quattrini.

C’è un’opportunità di allungare al 7° che non si materializza (basi piene e battuta in doppio gioco) ma cambia poco. San Marino vince 5-2 e si aggiudica 4-1 la serie di semifinale con Grosseto.



BBC SPIRULINA BECAGLI GROSSETO – SAN MARINO BASEBALL 2-5

SAN MARINO: Ferrini 3b (2/3), Celli dh (3/4), Angulo 2b (1/4), Lino r (0/2), Ustariz 1b (1/3), Leonora es (1/3), Pieternella (Batista 1/1) ed (0/3), Epifano ss (0/4), Pulzetti ec (1/2).

GROSSETO: Chelli es (1/3), Albert ec (1/3), Barcelan 3b (0/3), Herrera ss (1/2), Ambrosino ed (1/3), Sgnaolin (Biscontri) 1b (0/3), Sarrocco r (0/3), Gentili (Fancellu 0/1) dh (0/2), Vaglio 2b (0/3).

SAN MARINO: 320 000 0 = 5 bv 10 e 1

GROSSETO: 002 000 0 = 2 bv 4 e 0

LANCIATORI: Da Silva (W) rl 4, bvc 4, bb 0, so 3, pgl 0; Di Raffaele (r) rl 1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Quattrini (S) rl 2, bvc 0, bb 1, so 5, pgl 0; Cozzolino (L) rl 3, bvc 7, bb 2, so 2, pgl 5; Oberto (r) rl 2.2, bvc 2, bb 2, so 2, pgl 0; Bulfone (f) rl 1.1, bvc 1, bb 2, so 0, pgl 0.

NOTE: doppio di Herrera.