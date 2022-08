San Giovanni, addio a Domenico Bianchi: ex sindaco e tra i fondatori della Marignanese

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 18:42 - 24 Agosto 2022

Domenico Bianchi.

Lutto nel mondo del calcio dilettantistico locale e in particolare nella comunità di San Giovanni in Marignano. E' venuto a mancare Domenico Bianchi, già sindaco della cittadina, consigliere e poi vice presidente della LND regionale a cui capo c'era Maurizio Minetti, e tra i soci fondatori della società calcistica Marignanese.

Aveva 74 anni. Ne dà notizia la Accademia Marignanese. Colpito da malore nella giornata di sabato, è venuto a mancare dopo tre giorni in terapia intensiva. "Appassionato cultore dello sport della bicicletta, non è riuscito a scalare questa ultima impervia salita di montagna e a tagliare il traguardo nonostante il sostegno e la spinta di tutti quelli - e sono tanti - che lo hanno conosciuto volendogli bene - scrive la società - Il calcio marignanese si stringe nel proprio dolore e in quello della famiglia in un grande abbraccio allargato a tutta la comunità di San Giovanni in Marignano che perde uno dei suoi più degni cittadini".

"Siamo stati avversari sui campi di calcio - lo ricorda Andrea Signorini che a nome del S.S. Misano porge le più sentite condoglianze alla famiglia Bianchi e alla Società Marignanese - abbiamo condiviso tante battaglie ma soprattutto la stessa passione per vedere i nostri ragazzi correre dietro a un pallone.

Una persona vera, sanguigna, che non aveva paura di dirti in faccia il suo pensiero.

Se ne va prematuramente un altro "personaggio" del calcio locale, un'altra pesante eredità per la nuova generazione di dirigenti sportivi".