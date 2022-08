Rimini Calcio, Vano in standby. C'è forte concorrenza

Sport

Rimini

| 17:54 - 24 Agosto 2022

Michele Vano.





di Riccardo Giannini



Niente fumata bianca per Michele Vano al Rimini. Il tempo stringe (manca poco più di una settimana al gong del calciomercato), ma l'affare non si sblocca. Rimane dunque in standby la trattativa per portare l'attaccante 31enne in maglia biancorossa. Il giocatore ha due anni di contratto con il Perugia (andrà in scadenza il 30 giugno 2024) e arriverebbe a Rimini in prestito. Ma determinante è evidentemente la definizione della parte dell'ingaggio che pagherebbe la società del presidente Rota e quella a carico del Perugia. Sul giocatore c'è peraltro una forte concorrenza: la Pro Vercelli, il Taranto, la Viterbese che ha appena ceduto il centravanti Bianchimano alla Lucchese. E sembra che anche il Cesena si sia inserito: dopo aver acquistato la nuova coppia titolare dell'attacco Corazza-Ferrante, il ds Stefanelli cerca un attaccante di riserva. Sfumati Minesso (che peraltro ha caratteristiche da trequartista-seconda punta), ceduto dal Modena alla Triestina, e Udoh dell'Olbia, diretto ad Avellino, i nomi caldi sono quelli di Fella, in uscita da Palermo, di Murano (Avellino) e appunto di Vano, che Stefanelli conosce bene, avendo condiviso con l'attaccante l'esperienza a Carpi.



ALTRI MOVIMENTI Il portiere riminese Michele Nardi è il prescelto titolare della Fermana, che ha ingaggiato dalla Pro Vercelli il difensore Giulio Parodi (1997) e due under, il centrocampista Federico Romeo e l'attaccante Matteo Maggio, entrambi 2002. La Lucchese ha ingaggiato dalla Viterbese il centravanti Bianchimano (un passato nelle giovanili del Milan) in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Ceduto invece il difensore Papini (che era fuori dai piani tecnici) al Crotone. Reggiana ed Entella si muovono per potenziare il centrocampo: agli emiliani interessa fortemente Kabashi del Como, i liguri hanno preso in prestito dalla Cremonese il classe 2000 Joshua Tenkorang, centrocampista rivelazione lo scorso anno con la maglia del Campobasso.