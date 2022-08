Volley C, Prime Cleaning Riccione: ecco il centrale Alessandro Campi

Sport

Riccione

| 17:12 - 24 Agosto 2022

Alessandro Campi.

Quarto nuovo arrivo in casa Prime Cleaning Riccione che nel ruolo di centrale ufficializza l’ingresso in squadra di Alessandro Campi.

Alessandro da tutti conosciuto come “Kemp” inizia la sua carriera da pallavolista a Viserba,

a 19 l’esordio nel campionato nazionale di serie B a Forlimpopoli per poi passare a Bellaria, dove qui resta per 10 anni alternando le categorie di serie C e B.

Nella passata stagione in serie B in forza alla Nuova Consolini Maschile di S.Giovanni in Marignano.

Queste le parole di Alessandro:” Appena ho ricevuto la proposta di Riccione, avevo praticamente già deciso. Dovevo far parte di questa squadra. Ad oggi sono veramente felice di essere qui in quella che per me é già quasi una famiglia, considerando che andrò a riabbracciare Claudio, l’allenatore che mi ha sportivamente cresciuto e tanti giocatori, nonché amici, con cui ho giocato per anni. Mi aspetto una stagione carica di adrenalina e soddisfazioni. Il gruppo mi piace, aspetto con ansia l’inizio del campionato".