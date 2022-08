La "Riders' Land pronta ad accogliere il Gran Premio Gryfyn di san Marino e della Riviera di Rimini

Eventi

Misano Adriatico

| 16:11 - 24 Agosto 2022

Il Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini del prossimo 4 settembre a Misano World Circuit segna il ritorno al format col grande calendario di eventi sul territorio, che insieme allo spettacolo sportivo in pista ne ha decretato il successo dell’evento dal 2007, quando il motomondiale è tornato stabilmente nella Riders’ Land, cuore della Motor Valley.



Gli appassionati, oltre ad intervenire sui prati e sulle tribune del Marco Simoncelli, potranno avvicinarsi all’evento respirando l’aria frizzante generata dagli appuntamenti che saranno organizzati sul territorio e in circuito.



Ce n’è davvero per tutti i gusti: dal media event di San Marino (31 agosto), coi piloti sul campo di calcio del Centro Sportivo di Montecchio a due passi dal Centro Storico di San Marino (ingresso gratuito), poi Riders Tribe al Cocoricò di Riccione (sabato 27 agosto), la mostra ‘Le radici della Riders’ Land’ a Rimini (dal 27 agosto), che sarà accompagnata dall’anteprima del documentario ‘Minimoto Revolution’ (Cinema Fulgor, 31 agosto).

Il 1° settembre a MWC ci sarà un workshop dedicato ad una riflessione sulla comunicazione dei piloti, tappa del percorso di avvicinamento ai FIM Awards 2022 in programma a Rimini a dicembre. Seguirà un’autentica primizia, la presentazione di un nuovo corso biennale ITS post diploma per preparare meccanici da inserire nei team motociclistici.



Molti gli eventi in circuito, con la presentazione dell’opera ’50 anni di corse. 1972-2022’ e uno speciale annullo filatelico

In movimento anche le città della costa, insieme alla Repubblica di San Marino: Dedikato e tanto altro all’Arena 58 di Misano Adriatico, mostre e talk show dedicati alla comunicazione e al design nella MotoGP con Aldo Drudi a Riccione, concerti e rustide a Cattolica, passerella delle moto del Lcr Team MotoGP di Lucio Cecchinello a Bellaria-Igea Marina in viale Pinzon a Bellaria-Igea Marina e infine il gala dinner sulla terrazza del Pit Building MWC sabato sera 3 settembre.



50 anni di Misano World Circuit in un'opera editoriale: 50 anni di corse, 1972-2022



Si arricchisce con la perla più preziosa la collana di eventi ideata per festeggiare i 50 anni di Misano World Circuit nel corso del 2022.

Venerdì 2 settembre alle 18.30, nel nuovo Pit Building, è in programma la presentazione di ’50 anni di corse 1972-2022’, opera realizzata da Giorgio Nada Editore e Misano World Circuit.

Nel corso del weekend del Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini, si ripercorrerà la storia dei primi cinquant'anni di vita della pista in riva all'Adriatico, nella Riders’ Land, cuore della Motor Valley dell'Emilia-Romagna. Il volume è stato realizzato in collaborazione con il Centro di Studi Avanzati sul Turismo dell'Università di Bologna, curato da Marco Montemaggi con il contributo del comitato scientifico composto da Marco Masetti, Sergio Remondino, Luigi Rivola, Davide Bagnaresi, Andrea Albani. La copertina è stata realizzata da Aldo Drudi.



Ride to Fim Awards



Giovedì 1 settembre a MWC è in programma un workshop promosso dalla FIM – Federazione Internazionale di Motociclismo in collaborazione con FMI e Misano World Circuit nel quale si metterà a tema la costruzione della professionalità dei piloti del futuro, formando abilità comunicative sia verso i media che nel proprio ambiente di lavoro. Giornalisti, manager sportivi del motociclismo internazionale e piloti del mondiale MotoGP della Riders’ Land affronteranno i vari aspetti della comunicazione, dando indicazioni e consigli ad una platea di giovanissimi piloti e alle loro.

Questo evento è il primo momento di Ride to FIM Awards, la serie di appuntamenti di avvicinamento verso il grande evento di fine stagione, voluto da FIM, con l’assemblea e le premiazioni dei piloti campioni del mondo in programma a Rimini a dicembre.



It's Maker Motorclycle, il primo corso dedicato al Motociclismo sportivo a Misano World Circuit



Giovedì mattina, 1 settembre, a Misano World Circuit la Fondazione ITS Meccanica della Regione Emilia-Romagna presenterà un nuovo corso in ‘Sport & Electric Motorcycle’, promosso in collaborazione con Misano World Circuit, FMI – Federazione Motociclistica italiana e Garage 51.

Inoltre, con il sostegno fondamentale di Confindustria Romagna e del suo ente di formazione Assoform, gestirà fisicamente l’organizzazione didattica in convenzione con ITS MAKER.

Si tratta del primo in Italia dedicato al motociclismo sportivo e avrà come sede principale Misano World Circuit. Le iscrizioni saranno aperte fino al 14 ottobre.

Il corso formerà tecnici superiori del motociclo endotermico ed elettrico e del motosport, che potranno operare come tecnici di produzione, ufficio tecnico e R&S in imprese industriali produttrici di motocicli o componenti, assistenza post-vendita e customizzazione delle moto, tecnici di teams sportivi, commissari di paddock e circuito. Nel weekend della MotoGP sarà attivato un box informativo allestito nell’officina di garage 51 alla MWC Square all’interno del circuito. Come tutti i corsi ITS Maker, è previsto un biennio di formazione con 2.000 ore di lezione, di cui il 40% di stage in azienda, con docenti provenienti dalle imprese e del mondo del motociclismo sportivo.



Un annullo filatelico dedicato al 50° di Misano World Circuit



Domenica 4 settembre, dalle 9.15 alle 14.45, MWC ospiterà un ufficio postale (area Tribuna C) dove sarà disponibile un annullo filatelico dedicato al 50° compleanno di Misano World Circuit.

All’interno sarà in vendita un box con sei cartoline, dedicate a eventi di ogni decennio, oltre allo stickers con il logo del 50°. Sarà possibile acquistare anche la singola cartolina, porvi lo speciale annullo filatelico e spedirla dall’interno dell’autodromo.



Misano Green Circuit: da sabato 3 settembre una nuova stazione di ricerca per auto e moto elettriche



Misano World Circuit corre verso la transizione energetica. Sabato 3 settembre, alle 11.00 nei pressi della MWC Square sarà inaugurata una nuova stazione di ricarica realizzata da Atlante, società del Gruppo NHOA (NHOA.PA, già Engie EPS). L’infrastruttura di ricarica Atlante sarà accessibile tutto l’anno ed individuabile sui principali eMSP. Sarà composta da 3 colonnine (1 colonnina DC fast charging da 150kW e 2 colonnine AC quick charging 2x22kW) per un totale di 6 punti di ricarica. La colonnina DC è dotata di 2 connettori CCS2, mentre le colonnine AC sono dotate di 2 connettori di tipo 2.