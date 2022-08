Calcio C, il portiere Michele Nardi si accasa alla Fermana

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:59 - 24 Agosto 2022

Michele Nardi.

La Fermana comunica ufficialmente l’arrivo dell’estremo difensore Michele Nardi, classe 1986, numero uno di comprovata esperienza soprattutto nei campionati professionistici. In totale sono 298 le presenze in Lega Pro e 4 invece quelle in Serie B con le maglie di Parma e Chievo Verona. In Serie C nelle ultime due stagioni ha difeso i pali del Cesena con oltre 70 gettoni e due playoff disputati da titolare. Nardi, in estate ad un passo dal Rimini, ha vestito a lungo la maglia del Santarcangelo e anche quella del Sudtirol.

Nelle ultime ore hanno firmato cinque giocatori ex Pro Vercelli. Si tratta di Giulio Parodi (difensore, classe 1997, arriva con la formula del prestito), Federico Romeo e Matteo Maggio (rispettivamente centrocampista e attaccante, entrambi classe 2002, hanno sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2023), Alessandro Carosso (difensore centrale del 2002, arriva in prestito) e Filippo Lorenzoni, cresciuto nel vivaio della Fermana e tornato in prestito nelle Marche.