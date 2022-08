Ragazzo di Rimini rischia di annegare in Abruzzo: salvato dalla Guardia Costiera

Cronaca

Rimini

| 15:38 - 24 Agosto 2022

Salvataggio in mare.

Tre ragazzi, un 21enne di Rimini e due ragazze di 24 anni di Rovigo e di Bergamo, hanno rischiato di affogare nel mare di Punta Aderci in provincia di Chieti e solo il provvidenziale intervento della Guardia Costiera ha permesso di evitare una tragedia. Gli uomini della Capitaneria di Porto, con l’aiuto della Compagnia del Mare Lifeguard sono riusciti a trarre in salvo i tre giovani che si sono avventurati in acqua nonostante il mare mosso e le condizioni del meteo non ottimali. La 24enne bergamasca è stata l’unica che è stata trasferita in ospedale a Vasto per via di alcune escoriazioni riportate. Fondamentale l’utilizzo di una moto d’acqua durante le operazioni di soccorso.