In stazione in bici, proseguono i progetti per l'adeguamento dei marciapiedi e per l'accessibilità ciclabile

Attualità

Rimini

| 13:21 - 24 Agosto 2022

La pista ciclabile già realizzata e completata nel maggio scorso.

Proseguono gli interventi di miglioramento e riqualificazione dell'area stazione, hub intermodale strategico della città. Dopo il completamento, nel maggio scorso, dell'intervento di miglioramento dei marciapiedi dell'area della Stazione lato mare, nella seduta di ieri la Giunta comunale ha approvato i progetti di fattibilità tecnica ed economica/definitivi/esecutivi per l'adeguamento dei marciapiedi, dell'accessibilità ciclabile e degli spazi di attesa in corrispondenza delle fermate delle linee del trasporto pubblico locale presenti in piazzale Cesare Battisti, lato monte. Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 210mila euro, interamente finanziato con il contributo assegnato al Comune di Rimini nell'ambito del PNRR (missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica).

Obiettivo del progetto è quello di favorire l'accessibilità delle fermate del Tpl e ampliare gli spazi di attesa a favore degli utenti, in modo da garantire una migliore fruizione dell'area soprattutto in considerazione della grande affluenza che si registra in estate per la presenza dei turisti e in inverno nelle ore di punta per pendolari e studenti. Contestualmente si procederà ad una riorganizzazione e separazione dei flussi pedonali e ciclabili, alla ripavimentazione di alcune aree e all'allargamento del marciapiede lato monte di Piazzale Cesare Battisti, che collega la nuova piazza della stazione con diverse direttrici verso il centro città.

L'intervento prevede il completamento della pista ciclabile presente sul lato mare di Piazzale Battisti collegandola col tratto esistente su Via Graziani, il rifacimento dell'attraversamento ciclopedonale di fronte all'Artrov e del tratto di marciapiede lato monte, il rifacimento delle piazzole di sosta TPL, con allargamento del marciapiede e nella separazione, sul marciapiede, della viabilità ciclabile, in asfalto con rivestimento in resina rossa, da quella pedonale.

Il nuovo marciapiede sarà provvisto di pavimentazione con percorsi tattili per ipovedenti e non vedenti sulle direttrici principali e fino alle fermate TPL, opportunamente raccordati con i percorsi esistenti. La segnaletica orizzontale e verticale verrà opportunamente adeguata. Verranno inserite inoltre le predisposizioni delle linee interrate per il passaggio della fibra ottica. Si prevede infine di incrementare la pubblica illuminazione inserendo dei lampioni sul lato monte del marciapiede e posate nuove linee interrate su tutta la porzione coinvolta dai lavori. Verrà armonizzato l'innesto pedonale con il Corso Giovanni XXIII mediante la realizzazione di una aiuola.