Calcio: l'Academy Cattolica si presenta. Ecco i quadri tecnici

| 13:14 - 24 Agosto 2022

Academy Cattolica.





Si apre il sipario sulla nuova stagione calcistica dell'Academy Cattolica, tante le novità e i progetti, volti a promuovere e proseguire in maniera continuativa, il buon lavoro svolto negli ultimi due anni. Una struttura accogliente, predisposta per ragazzi e famiglie, work in progress, con la volontà di rendere sempre piu' funzionale i vari campi, per tesserati e non, tornei e giocatori di paddel. Un nuovo look, rivolto a tutti coloro che amano il calcio, con la possibilità di usufruire di bar, palestra, e zona giochi, per chi volesse festeggiare il proprio compleanno.



Va inoltre configurandosi l'organigramma dei tecnici a cominciare dai mister Francesco Monaco e Mauro Magi che dirigeranno la categoria Allievi I° Anno, per i Giovannissimi II° Anno Giuseppe Vinciguerra e Salvatore Barletta, Giovanissimi I° Anno Daniele Baldi e Manuele Vincenzetti, Esordienti II° Anno e Pulcini con Giuliano Belluzzi. "Le new entry- come sottolinea il Responsabile Organizzativo Angelo Esposito- sono Veronica Lisotti, Responsabile categorie non agonistiche e calcio Femminile coadiuvata da Emilio Benito Docente, consulente tecnico e collaboratore esterno, mentre la preparazione atletica è affidata a Fabio Pasini".



Fulcro del progetto, il bambino. Valori educativi, sportivi ed etici, si affiancano alla volontà di far crescere l'importante capitale umano, sia sotto il profilo tecnico, tattico, fisico-atletico ma anche umano. Questa la filosofia del club cattolichino, un progetto di crescita a 360 gradi che sposa aspetti educativi, rispetto degli altri e delle regole, senso di appartenenza e benessere, attraverso i cardini principali: famiglia, atleta e staff societario.



A sottolineare tali linee guida, il nuovo Presidente Omar Ibidi: "Da quest'anno sono entrato a far parte della splendida famiglia dell'Academy Cattolica, visto che Angelo, il nostro grande Presidente, si occuperà della Prima Squadra in veste di responsabile e fungerà da collante con il nostro vivaio. Inizio dunque, questo percorso, dando continuità, all'ottimo lavoro sin qui svolto, confermandone i programmi. Abbiamo già iniziato l'attività, con alcune categorie, attive nei campi a undici e nel calciotto, all'interno del nostro rinnovato Stadio "G.Calbi", a cui siamo fortemente legati. In questi giorni abbiamo anche un gruppo di atleti, che stanno partecipando al Summer Camp in Carpegna, e prosegue anche il nostro Camp presso la nostra struttura, con un notevole aumento di bambini e bambine, diretti dai nostri educatori, sotto l'attenta guida di Arianna Adanti.



Il prossimo appuntamento saranno gli Open Day per Pulcini, Primi Calci, Piccoli Amici e tutte le bambine e ragazze che vogliono cimentarsi nel gioco del calcio, anche neofiti. Le date da segnare in agenda, sono il 29-30 agosto ed il 1 settembre, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, fun football, musica, divertimento, cocomerata e un gadget in regalo. Un altro importante tassello, è quello rivolto al calcio femminile, per tale motivo, si rinforza la collaborazione con la società Riccione Calcio Femminile, per avvicinare il maggior numero di bambine al gioco del calcio. Inoltre stiamo lavorando su diversi fronti, disponibilità di pullmini navetta, mascotte, uffici dedicati e area riunioni, oltre alla creazione di nuovi campi e spogliatoi. Infine non posso che augurare una buona stagione a tutti i nostri tesserati, i nostri competenti tecnici e tutto lo staff che compone la famiglia giallo-rossa, con la speranza di toglierci qualche soddisfazione, ma soprattutto far crescere, divertire e supportare i nostri giovani".



Per Info: 349 5086019 Orari segreteria: dal lunedi' al venerdi' dalle 17.00 alle 19.30.