Tennis, Open femminile di Viserba: Alice Gubertini e Giulia Tozzola sono le finaliste

Sport

Rimini

| 12:56 - 24 Agosto 2022

Alice Gubertini (Sporting Club Sassuolo) contro Giulia Tozzola (Ct Cacciari). E’ la finalissima del torneo nazionale Open femminile organizzato dal Tennis Club Viserba, in programma questa sera alle 20.30. Nelle semifinali successo piuttosto netto di Alice Gubertini (2.6), testa di serie n.3, per 6-3, 6-1 sulla pari classificata Marta Lombardini (n.2), portacolori del Tc Viserba, e di Giulia Tozzola (3.1), la grande sorpresa del torneo, che in semifinale ha vinto il derby del Ct Cacciari su Martina Balducci (2.6, n.1) per 6-3, 0-6, 10-4.

Intanto avanza il torneo nazionale Open maschile dotato di 3.000 euro di montepremi, il memorial “Cristian Cavioli”. Tabellone di 3°, 2° turno: Andrea Zanuccoli (3.3)-Matteo Silvagni (4.2) 6-2, 6-1, Gianluca Vannucci (3.3)-Francesco Muratori (4.1) 6-4, 6-3, Lorenzo Braschi (3.4)-Innocenzo Varvara (3.5) 6-0, 6-2, Alberto Maria Mami (3.4)-Micael Montinari (3.4) 6-0, 6-3, Fabio Righetti (3.5)-Leonardo Sapucci (3.4) 1-6, 6-4, 10-6, Bruno Rossi (3.4)-Pietro Rinaldini (3.5) 6-1, 6-1, Lorenzo Marchioni (3.3)-Valerio Carli (3.4) 4-6, 6-2, 10-5, Edoardo Federico Magnani (3.4)-Fabrizio Zucconi (3.3) 6-2, 6-3, Alberto Compagnoni (3.4)-Gioele Marconi (4.1) -5, 4-1 e ritiro, Filippo Maestri (3.3)-Alessandro Cortesi (4.1) 6-0, 6-0, Alessandro Manco (3.3)-Alberto Ferrari (4.1) 6-4, 6-2.