Baseball, semifinale scudetto: in gara4 hurrà San Marino a Grosseto (0-6)

| 12:53 - 24 Agosto 2022

Il lanciatore Quevedo.



Eccolo qua, il pronto riscatto di San Marino. Dopo il doloroso ko in gara 3, con Grosseto ad aggiudicarsi la maratona, i Titani reagiscono e lo fanno attraverso due inning iniziali da fuochi d’artificio e il 6-0 finale. Cinque punti in due riprese, poi Quevedo e Centeno dominano e non concedono praticamente nulla. In battuta da segnalare il 3/4 (con una base ball) per Ferrini e le 12 valide a 1 per chi viaggia.

LA CRONACA. Il primo attacco genera punti per San Marino. Apre Ferrini con un gran triplo su Carbo, poi la base ball a Celli e la rimbalzante successiva di Angulo che provoca l’out in seconda, ma allo stesso tempo fa entrare l’1-0.

Nella parte bassa della stessa ripresa la Spirulina Becagli comincia con due uomini in base e zero out, con Chelli a colpire un singolo. Sarà però quella l’ultima occasione per una valida per l’attacco grossetano, che nei successi inning arriverà in base su Quevedo solo al 3° (base ball) e al 5° (errore).

Al 2° arrivano i quattro punti che decidono il match. Leonora e Pieternella cominciano l’attacco con due singoli, Epifano li sposta con un bunt di sacrificio e Pulzetti è eliminato in diamante. I quattro ball a Ferrini riempiono le basi, mentre l’errore sulla battuta di Celli fa entrare 2-0 e 3-0. Non solo, perché poi Angulo colpisce il singolo del 4-0 e Lino quello del 5-0.

La partita sostanzialmente finisce qui, coi lanciatori sammarinesi a dettar legge e con il punto del 6-0 al 7° (Pulzetti colpito a basi piene) che serve solo per allargare la forbice.

San Marino vince 6-0 e si porta sul 3-1 nella serie.



Il tabellino

BBC SPIRULINA BECAGLI GROSSETO – SAN MARINO BASEBALL 0-6

SAN MARINO: Ferrini 3b (3/4), Celli dh (1/3), Angulo 2b (1/4), Lino r (2/4), Ustariz 1b (0/3), Leonora es (2/4), Pieternella (Di Fabio) ed (2/3), Epifano ss (0/3), Pulzetti ec (1/3).

GROSSETO: Chelli es (1/3), Albert ec (0/2), Barcelan dh (0/3), Herrera ss (0/2), Ambrosino ed (0/3), Sgnaolin (Fancellu 0/1) 1b (0/2), Sarrocco r (0/3), Vaglio 2b (0/2), Ferretti 3b (0/1).

SAN MARINO: 140 000 1 = 6 bv 12 e 1

GROSSETO: 000 000 0 = 0 bv 1 e 1

LANCIATORI: Quevedo (W) rl 5, bvc 1, bb 2, so 6, pgl 0; Centeno (r) rl 2, bvc 0, bb 0, so 6, pgl 0; Carbo (L) rl 5.1, bvc 8, bb 3, so 6, pgl 1; Oberto (r) rl 1, bvc 3, bb 0, so 0, pgl 1; Bulfone (f) rl 0.2, bvc 1, bb 1, so 1, pgl 0.

NOTE: triplo di Ferrini.