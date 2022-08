Viserba, il cabaret in piazza di Sganassau si chiude con Francesco Rizzuto

Eventi

Rimini

| 12:19 - 24 Agosto 2022

Francesco Rizzuto.



Venerdì 26 agosto il palco di piazza Pascoli di Viserba ospiterà l'ultima puntata del tour di cabaret "Sganassau 2022", organizzato in collaborazione col Comitato turistico.



Protagonista sarà il comico siciliano Francesco Rizzuto: cabarettista, monologhista, battutista più volte ospite a Zelig e Colorado col personaggio del “vigile palermitano”.



Francesco, apparso anche nel cast del programma Sky “Central Station” , a Viserba porterà in scena “Ridi come mangi”, spettacolo incentrato su tutto ciò che ruota intorno alla sua vita.



La serata sarà arricchita dalla musica e dalle gag di Amedeo Visconti e da performance a sorpresa. Inizio previsto per le ore 21.15, ingresso libero.