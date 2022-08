Maiolo, fermato durante la passeggiata e trovato in possesso di droga: arrestato

Cronaca

Maiolo

| 12:16 - 24 Agosto 2022

Pattuglia dei Carabinieri di Novafeltria a Secchiano.



Un 19enne di nazionalità straniera è stato arrestato nel tardo pomeriggio di lunedì (22 agosto) dai Carabinieri di Novafeltria. Intorno alle 19.30 stava camminando a Maiolo, quando è stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri, impegnata nei consueti controlli del territorio. Il suo nervosismo ha insospettito gli operatori, che gli hanno chiesto i documenti: a questo punto, aperto il borsello, sono spuntate fuori 15 dosi di cocaina, per circa 7 grammi, e un pacchetto di sigarette con all'interno mezzo grammo di hashish.



Il giovane, che si appoggia generalmente presso una comunità della Valmarecchia, ultimamente è risultato domiciliato presso casa di alcuni amici. Difeso dall'avvocato Ilaria Perruzza, martedì (23 agosto) davanti al giudice ha detto di essere un consumatore abituale di stupefacenti e di rivenderne piccole quantità agli amici "per tirare su qualche soldo". Al momento del controllo aveva circa 25 euro nel borsello. Il giudice, convalidato l'arresto, ha fissato la data del processo al 22 settembre. L'avvocato difensore ha chiesto i termini a difesa, l'intenzione è quella di fare istanza per la messa alla prova all'interno della comunità.