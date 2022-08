Meeting Rimini, quinta giornata: l'arrivo di Draghi, accolto da scroscianti applausi

Attualità

Rimini

| 11:55 - 24 Agosto 2022

Mario Draghi.



Oggi (mercoledì 24 agosto) quinto giorno del Meeting di Rimini, caratterizzato dall'arrivo del presidente del consiglio uscente Mario Draghi.



Al suo arrivo, fuori dalla Fiera di Rimini che ospita il Meeting di Cl, il premier è stato accolto dal presidente della Fondazione Meeting, Bernhard Scholz; dal Prefetto di Rimini, Giuseppe Forlenza e dal sindaco Jamil Sadegholvaad. Ad attenderlo tante persone, in fila per entrare in fiera, che non hanno mancato di esprimere il proprio apprezzamento con lunghi battimani, alcuni facendo risuonare un "bravo presidente" e anche un più colloquiale e amichevole, "grazie Mario" o "Viva Draghi", mentre il premier si prestava per le foto di rito a fianco degli esponenti istituzionali.



Non è la prima volta che Draghi partecipa alla kermesse riminese. Il Presidente del Consiglio era già salito sul palco del Meeting nel 2009, quando ricopriva la carica di Governatore della Banca d'Italia e, più di recente, nel 2020, scaduto da poco il suo mandato come Presidente della Bce. Allora parlò al Palacongressi - e non alla Fiera, 'casa' abituale della rassegna - davanti ad una platea ridotta, in una edizione segnata dalle restrizioni dovute all'emergenza Covid.



LE PAROLE DI SCHOLZ "Presidente Draghi, L'Italia grazie a lei ha conquistato posizione internazionale meritata e preziosa. Le siamo molto grati per poter ascoltare le sue riflessioni". Lo dice il presidente del Meeting Bernard Scholz prima di dare la parola al presidente del Consiglio. Le sue parole, e la salita al podio di Draghi, sono state accompagnate da un nuovo lungo applauso che il premier ha ascoltato con un sorriso compiaciuto prima di iniziare a parlare. In platea tra gli altri ci sono i ministri Gelmini e Bonetti.



GAS: DRAGHI, MENO DIPENDENTI DALLA RUSSIA Draghi si è occupato in primis della questione energetica. "A differenza di altri Paesi europei, le forniture di gas russo in Italia sono sempre meno significative, e una loro eventuale interruzione avrebbe un impatto minore di quanto avrebbe avuto in passato. Il livello di riempimento degli stoccaggi ha ormai toccato l'80%, in linea con l'obiettivo di raggiungere il 90% entro ottobre. Il governo ha predisposto i necessari piani di risparmio del gas, con intensità crescente a seconda della quantità di gas che potrebbe venire eventualmente mancare", ha dichiarato.



Nel dettaglio, spiega, "in pochi mesi, abbiamo ridotto in modo significativo le importazioni di gas dalla Russia, un cambio radicale nella politica energetica italiana". Così l'Italia ha stretto" nuovi accordi per aumentare le forniture - dall'Algeria all'Azerbaigian. Gli effetti sono stati immediati: l'anno scorso, circa il 40% delle nostre importazioni di gas è venuto dalla Russia. Oggi, in media, è circa la metà".



Inoltre, aggiunge, "Abbiamo accelerato lo sviluppo delle rinnovabili - essenziali per ridurre la nostra vulnerabilità energetica, per abbattere le emissioni. Nei soli primi otto mesi di quest'anno ci sono state richieste di nuovi allacciamenti ad impianti di energia rinnovabile per una potenza pari a quasi quattro volte quella istallata complessivamente nel 2020 e nel 2021. La nostra agenda di diversificazione dal gas russo è stata fondamentale per dare a cittadini e imprese maggiore certezza circa la stabilità delle forniture".



Sul tema, infine, Draghi ha inoltre evidenziato che la Commissione Ue "presenterà anche una riflessione su come slegare il costo dell'energia elettrica dal costo del gas". Aggiungendo: "Questo legame che c'è tra il costo dell'energia elettrica prodotta con le rinnovabili, e quindi acqua, sole, vento, e il prezzo massimo del gas ogni giorno è un legame che non ha più senso. I produttori di energia rinnovabili in un mondo dominato dalla produzione di gas potevano aver bisogno di essere sussidiati e lo sono stati, e lo sono molto anche oggi. Ma oggi non ha più senso che il prezzo dell'energia elettrica sia legato al prezzo massimo del gas e i produttori di energia rinnovabili sono quelli che oggi hanno conseguito i profitti più alti" . Draghi ha concluso sul tema: "Comunque, qualunque sia la nostra idea sul futuro noi avremo questa discussione al Consiglio Europeo e su questa riflessione della Commissione immagino ci sia molto più accordo e molto più sostegno da parte di tutti i paesi. Detto questo, in questa fase del ciclo economico, però, era giusto dare e non prendere, e così abbiamo fatto".



DRAGHI SU EVASIONE E CONDONO "Abbiamo avviato la riforma della riscossione e ci siamo impegnati perché non ci fossero nuovi condoni prima del suo completamento. L'evasione fiscale non deve essere né tollerata né incoraggiata".



DRAGHI SU COVID E SCUOLA "Mancano pochi giorni alla riapertura dell'anno scolastico. Abbiamo scelto di riaprire appena possibile, consci del rischio calcolato, nonostante tanti voci scettiche ci davano per irresponsabili, ma i fatti ci hanno dato ragione con la pandemia e la pressione su ospedali sotto controllo.



DRAGHI SUL PIL "La politica economica ha avuto chiaramente un impatto positivo sulla crescita. Il prodotto interno lordo è aumentato del 6,6% lo scorso anno e la crescita acquisita per quest'anno è già del 3,4%. Siamo tornati ai livelli di Pil che registravamo prima della pandemia in anticipo rispetto alle stime della Commissione Europea. Secondo il Fondo Monetario Internazionale cresceremo più di Francia, Germania e della zona euro nel suo complesso. Anche il tasso di occupazione è cresciuto e ha toccato i livelli più alti dal 1977, che è l'inizio delle serie storiche. A giugno di quest'anno c'erano 900mila occupati in più rispetto a febbraio del 2021 di cui quasi il 40% con contratti a tempo indeterminato. Il mercato del lavoro italiano continua però a essere caratterizzato da stipendi bassi e precarietà diffusa, soprattutto tra i giovani".