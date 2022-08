Santarcangelo: nuovi lavori alle condotte idriche, ecco come cambia la viabilità

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 11:46 - 24 Agosto 2022

Lunedì 29 agosto al via a Santarcangelo un nuovo stralcio dei lavori di Hera per la riqualificazione della rete idrica e la connessione del serbatoio Cappuccini con l’impianto drenante e i pozzi Bornaccino e Ceccarino.



L’intervento – realizzato da Hera con un investimento di circa 2,5 milioni di euro a carico di Romagna Acque per garantire il funzionamento a pieno regime del serbatoio, una maggiore sicurezza della rete idrica e il rinnovo delle condutture di diverse vie – interesserà ancora la rotatoria tra le vie Cupa, Marini, Celletta dell’Olio e Sp14 Santarcangelese.



Per consentire i lavori di completamento della posa della nuova condotta idrica, fino a venerdì 10 settembre sono previste nuove modifiche al traffico: la rotatoria sarà percorribile a senso unico alternato, regolato da movieri durante le ore di punta e ogni qual volta si rendesse necessario, mentre negli ultimi 150 metri delle vie Marini, Cupa, Celletta dell’Olio e Sp14 entrerà in vigore il limite di velocità dei 30 chilometri orari.



Modifiche in vista anche ai percorsi del trasporto pubblico locale di Start Romagna: la linea 9 effettuerà il capolinea in via Pascoli (davanti all’ospedale), le linee 95 e 169 percorreranno viale Mazzini, le vie Pascoli, Ugo Bassi, Della Resistenza e Togliatti. Stesso percorso per gli autobus 164 e 166, che proseguiranno rispettivamente in via Scalone e in via Berlinguer, Celletta dell’Olio e Santarcangiolese.



Dopo questa tranche di lavori, l’intervento di Hera proseguirà nelle prossime settimane, interessando zone e vie limitrofe alla rotatoria. L’ordinanza integrale è pubblicata nella sezione dedicata del sito istituzionale: www.comune.santarcangelo.rn.it/ordinanze/modifiche-temporanee-alla-circolazione.