Cronaca

Rimini

| 11:37 - 24 Agosto 2022

Il luogo del sinistro.

Incidente attorno alle 11.15 di oggi, mercoledì 24 agosto 2022, in viale Tripoli a Rimini, angolo via Calattafimi. Coinvolti nel sinistro uno scooter ed un'auto. Sul luogo dell'incidente è interventa una pattuglia della Polizia Municipale per procedere ai rilievi e per regolare la viabilità che ha subito inevitabili ripercussioni. In loco anche un'ambulanza che ha condotto lo scooterista all'ospedale per le cure del caso.