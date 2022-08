A Montebello torna la Festa del miele dopo due anni di stop

Eventi

Poggio Torriana

| 11:02 - 24 Agosto 2022

Dopo due anni di stop per Covid, sabato 3 e domenica 4 settembre, torna la "Festa del miele" a Montebello di Poggio Torriana. Lungo le vie del paese si potranno trovare cibo di strada, mercatini di mieli, salumi e formaggi. Insieme a esperti del mondo della natura, si assisterà all’estrazione di miele, oli essenziali e liquori. Inoltre saranno presenti laboratori gratuiti di degustazioni e assaggi, con smielature in diretta.



Si inizia sabato alle 17 con l’apertura del mercatino; alle 18:30 si è in programma la tradizionale camminata “il Tramonto dell’Oasi” con il gruppo la Pedivella di Rimini. Alle ore 19 l’esperto apicoltore Domenico Eusebi mostrerà “la Smelatura”, con l’estrazione del miele, insieme ad assaggi e le curiosità di Carlo Cuccia. La giornata di domenica comincerà alle ore 9 con la camminata “Alla scoperta di erbe spontanee” organizzata dalla “Delegazione A. Battarra” di Rimini. Alle ore 10 si potrà partecipare alla “Passeggiata guidata dall’Oasi di Montebello” a cura della Cooperativa Atlantide con partenza dall’Osservatorio Naturalistico della Valmarecchia (in via Scanzano 4). La sagra continua nel pomeriggio alle ore 16 con “Il mastro profumiere” di Luciano Filanti, “L’estrazione di oli essenziali e distillati”, imparando l’uso dell’alambicco, e lo spettacolo di magia “Il trucco c’è e si vede”, giochi e magie per tutti, di Mago Cotechino. Dalle ore 17 il “Laboratorio del gusto”, offrirà degustazioni guidate di mieli e formaggi a cura di Carlo Cuccia e Luciano Filanti. La giornata si concluderà alle 18 con il secondo appuntamento de “La Smelatura” di Domenico Eusebi in compagnia di Carlo Cuccia.



Durante lo svolgimento della festa, sarà possibile mangiare street food con La Pro Loco ristoro itinerante “food truck”, insieme a Valmarecchia Comunità Solidale, e La Barcaza di Sandra, punto ristoro a base di Pesce.



L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Torriana e Montebello, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.