Stefano Vitali, neo presidente dell'Asp Valloni in visita alla Casa Residenza Anziani di Verucchio

Attualità

VillaVerucchio

| 10:58 - 24 Agosto 2022



Hanno varcato i cancelli della struttura nelle vesti di nuovo presidente del rinnovato Cda dell’Asp Valloni Marecchia e di sindaca di Verucchio, ma quella di Stefano Vitali e di Stefania Sabba alla Casa Residenza Anziani di via Monte Ugone è stata molto di più della canonica visita istituzionale.



Accolti dalla responsabile Barbara Biondi, dall’intero personale e da Luigi Morolli, da sempre medico della Casa Protetta, l’ex presidente della Provincia e la prima cittadina hanno compiuto un tour in tutti gli ambienti della struttura e si sono quindi intrattenuti a lungo con gli ospiti. In un clima cordiale e quasi familiare, il presidente Vitali e la sindaca hanno portato il saluto dell’Ente e della comunità verucchiese e si sono concessi a una lunga chiacchierata con ciascuno dei presenti.

“Stefano ha intrapreso questo nuovo percorso con grande entusiasmo e la consueta grande umanità e si è subito presentato ai nostri anziani come uno di famiglia regalando loro una bella mattinata di attenzioni e cordialità. Lo ringrazio a nome dell’intera amministrazione, certa che una figura come la sua non potrà che fare del bene a una struttura vero fiore all’occhiello per l’intero territorio” commenta Stefania Sabba.