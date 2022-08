Savignano, Sabrina Rocchi e Naddei portano sul palco le canzoni di Jula De Palma

Eventi

Savignano sul rubicone

| 10:05 - 24 Agosto 2022

Naddei e Sabrina Rocchi.





Prosegue la seconda edizione di "Un Fiume di Jazz", la rassegna di concerti curata da Rimini Jazz Club all’interno del calendario di eventi "La Dolce Estate" del comune di Savignano sul Rubicone.



I concerti, a ingresso con offerta libera a sostegno di fondazione Isal, organizzati sul prato della golena del fiume Rubicone (via Canale 12 a Savignano), proseguono sabato prossimo (26 agosto) con "Ripensandoci - omaggio a Jula De Palma", concerto di Naddei e della cantante riminese Sabrina Rocchi.



Ripensandoci è una raccolta di undici canzoni tratte dal repertorio di Jula De Palma, la signora del jazz italiano, scoperta dal Maestro Lelio Luttazzi che definiva la sua vocalità unica, anzi “aristocratica”. Le canzoni, riarrangiate da Naddei (Franco Naddei), artista romagnolo classe 72 con alle spalle una lunghissima carriera piena di collaborazioni, sono state ripensate per la voce di Sabrina Rocchi, abile cantante, voce carismatica e moglie di Naddei.



È un lavoro completo sotto ogni punto di vista, un lavoro di recupero di un repertorio rimasto sotto traccia negli anni e contemporaneamente si tratta di canzoni che possiamo definire quasi del tutto originali. Il fascino del repertorio rimane immutato e le svariate sfaccettature dell'originale vengono in qualche magico modo preservate.