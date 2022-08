Soft boxe, sfida a New York per gli atleti riminesi Loris Baldacci e Mario Rossi

Sport

Rimini

09:34 - 24 Agosto 2022

Da sinistra Loris Baldacci e Mario Rossi durante la premiazione a Campioni d'Italia 2022.



Nonostante l'indiscutibile fascino che non smette mai di suscitare un match di pugilato, con il suo sfacciato realismo, sempre di più la passione per questo sport porta gli amanti ad avvicinarsi a quella che può essere considerata la sua versione più leggera, la Soft Boxe. Priva di contatto duro e quindi eseguibile in estrema sicurezza, la Soft Boxe è una disciplina che consente di apprendere ed esercitare nozioni tecnico/tattiche che, insieme alle abilità motorie, possono essere esibite sul quadrato durante un incontro tra amatori.



Proprio per la sua natura la Soft Boxe è alla portata di tutti coloro che sono affascinati dal pugilato ma che, per ragioni di diverso genere, non sono interessati al suo aspetto di contatto, inevitabilmente più rischioso e non adatto a tutti. Il continuo miglioramento di tecnica e prestazione che questo sport garantisce ha accresciuto notevolmente nel tempo il numero di appassionati, un numero che è in costante aumento soprattutto nella Provincia di Rimini. Alcuni atleti, in particolare, hanno raggiunto risultati davvero importanti fino ad accettare sfide oltreoceano. È il caso di Loris Baldacci e Mario Rossi, atleti del Ring Side Boxing Club di Rimini. I due, dopo numerose partecipazioni al Torneo di Soft Boxe interno al Ring Side - unico nel suo genere in Regione al quale ogni anno prendono parte decine e decine di appassionati - sono diventati rispettivamente 3 volte Campione d'Italia e poi Campione d'Europa, e 2 volte Campione d'Italia. Entrambi hanno appena messo piede a Brooklyn dove è previsto il "7th Annual Masters Tournament" nella storica Gleason's Gym, tempio della boxe, la palestra dove è passata la storia della nobile arte: Sugar Ray Robinson, Rocky Marciano, Floyd Patterson, Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Mike Tyson, Marvin Hagler, e molti altri.



Il torneo, in programma il 26 e 27 agosto, richiama la partecipazione di atleti da tutto il mondo e i riminesi Baldacci e Rossi sono pronti a sfidarli in quella che è, certamente, una delle avventure più esaltanti della loro carriera.