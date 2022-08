Bellaria, il prossimo weekend torna lo Street Market all'Isola dei platani

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 08:39 - 24 Agosto 2022

Una precedente edizione del Bellaria Street Market.



Dal 26 al 28 agosto, dalle ore 9 alle ore 24, torna il Bellaria Street Market, all'Isola dei platani. "Saranno tre giorni speciali e super convenienti per gli acquisti esclusivi della merce esposta davanti alle attività che partecipano", spiegano gli organizzatori. "I commercianti scendono in campo e propongono sconti fino al -70%. Un’occasione per una passeggiata nel verde approfittando dello shopping tra mille occasioni e offerte nei vari negozi aderenti", chiosa la breve nota degli organizzatori.