Riccione, lavori straordinari di pulizia dopo il maltempo del 19 agosto

| 08:30 - 24 Agosto 2022

Continuano a Riccione i lavori di pulizia del manto stradale, di messa in sicurezza e di pulizia dei tombini e delle caditoie dopo gli eventi atmosferici di venerdì scorso (19 agosto). Un intervento straordinario che ha richiesto l'unione di forze da parte di comune, Hera e Geat. Complessivamente da venerdì 19 a oggi 41 turni di spazzatrice, contro una media estiva in situazioni “normali” di 21 turni nello stesso intervallo di tempo.



Nella sola giornata di ieri (martedì 23 agosto) due squadre sono state impegnate a proseguire la pulizia nella zona turistica. Una squadra era attiva nelle traverse a mare (via Puccini, nel sottopasso, via Zandonai - via Galli e via Bellini, via Paisiello verso via Ponchielli) la seconda squadra era impegnata da via Pascoli a viale Fogazzaro, viale Sauro verso via F.lli Bandiera. Attenzione alla pulizia anche delle zone residenziali. Una squadra ha pulito via Marmolada verso via Antelao con proseguimento lungo viale Po, mentre una seconda squadra era impegnata su viale Forlimpopoli e poi su viale Ferrara. Nella zona extraurbana si proseguirà nel turno di notte dove è prevista una squadra con un programma di spazzamento a San Lorenzo: viale Bergamo – via Veneto e limitrofe.