Crisi energetica, Confindustria Romagna chiede case al freddo per salvare le industrie

| 08:05 - 24 Agosto 2022

Roberto Bozzi, presidente di Confindustria Romagna.



Da "preferite la pace o i condizionatori?", l'ormai celebre aforisma del premier dimissionario Draghi a "volete le fabbriche chiuse o il freddo in casa?". Roberto Bozzi, presidente di Confindustria Romagna, non ha dubbi su cosa rispondere alla seconda domanda. Intervistato dal Corriere Romagna, ha replicato l'appello del presidente della Confindustria nazionale Bonomi, chiedendo al governo un immediato piano di razionamento del gas, che secondo Bozzi deve colpire le famiglie e non l'industria.



In pratica Bozzi chiede che sia abbassata di tre gradi la temperatura nelle abitazioni private, per preservare "le imprese, in particolare quelle energivore". Con 17 gradi nelle abitazioni, si risparmierebbero 30 milioni di metri cubi al giorno, quasi il 50% del consumo medio giornaliero di tutto il settore industriale. Questo secondo quanto riporta il n.1 della Confindustria locale al Corriere Romagna. Si vedrà. La certezza sono i rincari delle bollette, che metteranno in crisi le famiglie a prescindere dai provvedimenti restrittivi adottati dal governo. Ma cosa farà appunto il governo scelto dagli elettori il prossimo 25 settembre? Tra i partiti impegnati in campagna elettorale, ci sono quelli che chiedono un tetto al prezzo del gas in Italia, da introdurre in tempi brevi, c'è chi invece chiede un provvedimento analogo, ma su tutto il territorio dell'Unione Europea. Il governo dimissionario, per voce del ministro Cingolani, annuncia la definizione di un piano di razionamento. Rumors della stampa nazionale parlano di limitazioni per le imprese e 2 gradi in meno nelle case dei cittadini. Ma non è da escludere neppure il coprifuoco, con negozi chiusi alle 19, ristoranti e locali alle 23. In pratica il dibattito sta prendendo una piega simile a quello del Covid: chiudere e tutelare la salute dei cittadini, o aprire per tutelare l'economia? Ai posteri, cioé ai governanti, l'ardua sentenza.