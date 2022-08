Incidente sulla via Popilia, indagato per omicidio stradale il conducente della Mini

Cronaca

Rimini

| 07:45 - 24 Agosto 2022

Nel riquadro Simone De Luigi, deceduto nel sinistro.





Omicidio stradale e lesioni gravissime: sono le ipotesi di reato a carico del 24enne sammarinese al volante della Mini, coinvolta nell'incidente in cui ha perso la vita il 18enne Simone De Luigi, in sella a una moto Benelli 125, fatti avvenuti in via Popilia a Rimini nella notte tra sabato e domenica. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica: da una prima ricostruzione, la moto stava procedendo sulla statale in direzione nord quando ha repentinamente cambiato senso di marcia. Ha fatto un'inversione a "U" senza accorgersi dell'auto, che sopraggiungeva nella direzione opposta. La moto è stata in sostanza colpita alle spalle del suo conducente, che viaggiava portando in sella anche una passeggera, una 16enne rimasta gravemente ferita. Sarà poi nominato un perito che dovrà ricostruire la velocità della Mini, in un tratto di strada dove il limite è di 70 km/h.