Rimini, Confartigianato incontra il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Attualità

Rimini

| 17:36 - 23 Agosto 2022

L'incontro con il Colonnello Coscarelli.

Il Presidente di Confartigianato Imprese Rimini Davide Cupioli e il Segretario Provinciale Gianluca Capriotti, accompagnati dal Presidente Confartigianato Imprese Demaniali Mauro Vanni e dal direttore Cooperativa Bagnini Rimini Sud Andrea Albini, hanno incontrato questa mattina (23 agosto) il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello t.ST Alessandro Coscarelli.

Durante l’incontro è stata ribadita, da parte dei vertici di Confartigianato e dal Colonnello Coscarelli, l’importanza della prevenzione, per le piccole e medie imprese, sull’applicazione delle normative fiscali, tributarie e in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Si è parlato di legalità, sicurezza, pressione fiscale, prevenzione da possibili fenomeni di infiltrazioni e di concorrenza sleale operata da imprese improvvisate. È stato affrontato anche il tema, quantomai attuale, del preoccupante caro energia, dell’aumento delle materie prime e anche della carenza di personale, che non risparmia il comparto artigiano.

“Un incontro molto utile – commentano i vertici di Confartigianato – che vorremmo, in futuro, allargare agli imprenditori per mantenere alta l’attenzione a tematiche importante come quelle affrontate”.