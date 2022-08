Rimini, maxi finanziamento dal Pnrr: tre obiettivi raggiunti. Ecco quali sono  

Attualità

Rimini

| 16:33 - 23 Agosto 2022

Il progetto per la nuova piscina comunale di Rimini.

Con decreto del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati ufficializzati i finanziamenti attraverso le risorse del Pnrr per i tre progetti presentati dal Comune di Rimini previsti dalla missione "sport e inclusione sociale" e che erano stati ammessi alla fase concertativo-negoziale. I tre progetti riguarderanno la riqualificazione di Rds Stadium, il completamento e la rifunzionalizzazione della cittadella dello sport all’ex area Ghigi e la realizzazione della nuova piscina comunale, per complessivi 7,5 milioni di euro di risorse a disposizione dell'amministrazione comunale.