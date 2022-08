Analisi quote di mercato, i primi 3 casinò online in Italia a confronto

Attualità

Nazionale

| 16:11 - 23 Agosto 2022

Il mercato dei casinò online rappresenta indubbiamente una fetta importante per quanto riguarda il settore del gioco d’azzardo. Gli operatori, da quelli più affermati a quelli in rampa di lancio, hanno ideato diverse strategie e vagliato le opportunità per il rilancio post-pandemia. Di seguito analizzeremo i migliori operatori nel territorio nazionale e le loro quote di mercato, quali sono state le piattaforme più performanti e alcune statistiche utili.



Scommesse Sportive vs Casino Online





Gli incassi delle scommesse sportive Online continuano la loro tendenza al ribasso, un calo che si era evidenziato già ad ottobre 2021, quando erano scesi sotto la soglia dei 100 milioni di euro. Secondo i dati statistici gli incassi a maggio 2021 erano di 153,5 milioni di euro. La parabola discendente annuale è giustificata in parte con le restrizioni imposte (maggio 2021) nelle agenzie e nelle sale scommesse, che hanno spinto numerosi clienti a scommettere online.



In contrasto con i dati statistici delle scommesse sportive, i ricavi dei casinò online sono invece aumentati sensibilmente nel mese di Luglio 2022, con una crescita sugli incassi pari al 4,9%. Di conseguenza il mercato dei casinò online ha preso il largo rispetto a quello delle scommesse sportive, questo per quanto concerne la ripartizione degli incassi derivanti dal gioco d’azzardo. Basti pensare che in maggio 2022 gli incassi concernenti le scommesse sportive sono scesi al 35,3% rispetto al 40,7% del mese di aprile 2022.

Casinò Online in Italia, le statistiche sulla crescita del fatturato a luglio 2022



Paragonando i dati al mese precedente, luglio 2022 ha fatto registrare un aumento considerevole dei giocatori che spendono denaro nei giochi di casinò. Gli utili dei concessionari online sono passati da 152,9 milioni di euro (giugno 2022) a 160,4 milioni di euro (luglio 2022). Se andiamo a fare un raffronto con l’anno precedente (luglio 2021) gli incassi erano stati di 129 milioni di euro, quindi possiamo dire che c’è stata una crescita sul fatturato del 24,3% per quanto riguarda il 7º mese dell’anno 2022.





Analisi quote di mercato, Lottomatica al primo posto





Il mese di luglio 2022 ha confermato ancora una volta il successo di Lottomatica che si piazza al primo posto tra gli operatori che hanno fatturato di più quest’anno, con una quota di mercato dell’11,5%. Che Lottomatica sia al primo posto non è una novità, la società Lottomatica S.p.a ha basi molto solide e recentemente ha inglobato sotto il suo gruppo anche Goldbet, uno dei primi operatori per il gioco d’azzardo nel territorio nazionale.



Lottomatica è presente nel territorio nazionale dai primi anni ‘90, è stato anche il primo operatore autorizzato in Italia da ADM per il mercato del gioco legale. Il palinsesto di questo casinò online ha arricchito recentemente il suo catalogo con proposte di casinò, giochi da tavolo, slot e live. Per avere maggiori informazioni potete visitare questo sito web di analisi dei casinò online legali in Italia. Lottomatica, oltre ad essere noto per la sua sicurezza e affidabilità, è apprezzato dai giocatori per la varietà di bonus e promozioni, numerosi metodi di pagamento e un’assistenza clienti tramite email, messaggistica, form di contatto e telefono.





Sisal e Pokerstars completano il podio





Nella classifica dei primi tre casinò online in Italia per fatturato al secondo posto troviamo Sisal, con una quota di mercato del 9,1%. Questo operatore, nato in Italia nei primi anni ‘50, si era imposto nel territorio nazionale con la rinomata schedina del Totocalcio e i concorsi con montepremi come il Lotto e il Superenalotto. Nel corso degli anni ha detto la sua anche nel settore dei casinò, proponendo centinaia di intrattenimenti tra slot, giochi di carte e giochi di casinò live.



Sul gradino più basso del podio c’è invece Pokerstars con una quota di mercato dell’8,8%. Questo operatore è rinomato in Italia prevalentemente per il ventaglio di giochi e tornei inerenti al Poker sportivo. Per aumentare il suo appeal, Pokerstars lancia spesso delle promozioni per regalare dei giri gratis alle slot per i suoi clienti. Dopo il successo ottenuto con il Texas Hold ‘Em ha ottenuto la concessione ADM per i palinsesti delle scommesse sportive e dei giochi di casinò online.





Rivelazioni Planetwin365, Starcasino e Betflag



Tra i siti che hanno incrementato il loro fatturato a luglio 2022 rispetto all’anno precedente troviamo Planetwin365 in 8ª posizione, con una quota di mercato pari al 5,71%. Questo operatore, appartenente al gruppo SKS365, è molto rinomato nel settore casinò, scommesse sportive e altri intrattenimenti online, non solo in Italia ma anche a livello globale. Recentemente Planetwin365 ha implementato il suo palinsesto siglando un accordo di esclusività riguardante i giochi innovativi di Gaming Corps, una software house svedese specializzata in intrattenimenti digitali.



Al 9º posto c’è Betflag con una quota di mercato di 4,96%, a riprova del fatto che questo casinò online continua la sua ascesa tra i migliori operatori in Italia per fatturato nel 2022. Consultando i dati di luglio 2022 c’è stata una crescita del 5,91% rispetto a giugno 2022. Betflag è una piattaforma affidabile, nota per le scommesse sportive e l’ippica, ha esteso pian piano il suo catalogo anche ai giochi di casinò, live, slot, betting exchange, scommesse virtuali, bingo e lotterie.



In 10ª posizione con la quota di mercato per il settimo mese dell’anno del 4,95% troviamo Starcasinò del gruppo Betsson, uno dei Casinò Online più cresciuti a livello di fatturato in Italia a luglio 2022, rispetto all’anno antecedente. Questo operatore recentemente ha annunciato la sua espansione, con l’introduzione di ben 24 nuove slot machines del marchio svedese No Limit City, molto rinomato ultimamente tra i giocatori a livello globale.



Sommario





Confrontando i migliori casinò online in Italia per entrate, ai primi posti troviamo sempre i colossi del settore iGaming nel territorio nazionale. Non ci sorprende vedere Lottomatica, Sisal, Pokerstars, Snai e 888 nelle prime cinque posizioni. Tuttavia ci sono alcune realtà nel mondo del gioco d’azzardo che stanno emergendo con le loro piattaforme innovative, bonus e campagne di marketing ben congeniate e mirate ad incrementare il loro volume d’affari.



Alcuni Casinò Online possiamo considerarli new entry ed altri hanno saputo rinnovarsi ed adattarsi per rispondere al meglio alle esigenze dei giocatori, facendosi largo nel mercato nazionale del gambling. Tra queste, Planetwin365, Betflag e StarCasino sono entrate ormai in pianta stabile nella top ten, con le loro quote di mercato, per quanto riguarda i migliori operatori in termini di fatturato nel 2022.