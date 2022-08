Girava tranquillamente in auto ma doveva ancora scontare otto anni di carcere: arrestato

Cronaca

Rimini

| 15:07 - 23 Agosto 2022

Foto di repertorio.

Intorno alle 18:16 di ieri (22 agosto) la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un uomo italiano a seguito di un ordine di carcerazione secondo il quale l’uomo deve scontare la pena di 8 anni e 6 mesi poiché autore di molteplici e diversificati reati. Durante il consueto controllo del territorio un equipaggio di Polizia procedeva ad un accertamento di un’autovettura con all’interno due soggetti, rispettivamente una donna alla guida ed un uomo al suo fianco. Dopo aver approfondito il controllo dei due soggetti è emerso a carico dell’uomo un provvedimento restrittivo emesso dalla Corte di Appello di Bologna in considerazione del quale il soggetto è stato tratto in arresto e accompagnato presso la casa circondariale di Rimini.