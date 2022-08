Calcio B, il Modena prende l'ex Rimini Abdoul Guiebre dal Monopoli: contratto triennale

Sport

Rimini

| 14:57 - 23 Agosto 2022

Abdoul Guiebre in maglia biancorossa.

L'ex giocatore del Rimini Abdoul Razack Guiebre, classe 1997, è ufficialmente un giocatore del Modena F.C. E’ stata completata tutta la procedura riguardante il tesseramento: il neo calciatore, classe 1997, arriva a titolo definitivo dal Monopoli e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. – si legge nella nota ufficiale – danno il benvenuto a Guiebre che in carriera ha indossato le maglie le maglie di Monopoli, Rieti, Rimini, Meldola e della nazionale del Burkina Faso.

Il Rimini, allora in Eccellenza, lo prese dal Meldola. Guiebre con la maglia biancorossa vinse due campionati e giocò anche la terza stagione in serie C per poi finire al Rieti. Dopo lo svincolo, due stagioni al Monopoli in serie C dove ha collezionato 28 e 34 presenze crescendo tanto. Si parla di un affare da circa 250 mila euro per le casse del club pugliese di cui il ds è Alfio Pelliccioni.