Tennis, Andrea Picchione si ferma in semifinale nell'Open di Senigallia

| 14:35 - 23 Agosto 2022

Andrea Picchione e Giorgio Galimberti.

Continuano ad arrivare buoni risultati per i giocatori di punta della Galimberti Tennis Academy.

Si è interrotta solo in finale la corsa di Andrea Picchione nel ricco torneo nazionale Open del Tennis Team Senigallia (6.100 euro di montepremi), l’Open “Città di Senigallia”. Il 24enne aquilano che da anni ormai fa base in Romagna (classifica FIT 2.1), prima testa di serie, nei quarti ha travolto per 6-1 6-0 il 2.4 Vito Dell’Elba, in semifinale ha sconfitto 6-2 6-4 Simone Vaccari (2.4), prima di cedere nel match clou, con il punteggio di 6-2 5-7 6-2, a Stefano Baldoni (2.2), terzo favorito del seeding.

Passando al circuito internazionale, Francesco Forti è impegnato questa settimana nell’“IBG Prague Open by Moneta Money Bank”, ATP Challenger dotato di un montepremi di 32.160 euro sui campi in terra battuta di Praga. Nelle qualificazioni il 23enne di Cesenatico ha sconfitto 6-4 6-3 al 1° turno la wild card locale Jakub Nicod, per poi essere stoppato per 6-4 3-6 6-3, dopo due ore e 7 minuti di lotta, nel turno decisivo per un posto nel main draw dall’uruguaiano Martin Cuevas.

Il tennista romagnolo nella capitale ceca è in gara anche in doppio, al fianco di Matteo Gigante: per la coppia italiana esordio mercoledì contro i “padroni di casa” Jakub Mensik e Jacub Nicod, in tabellone con una wild card.