Basket A2, RivieraBanca al lavoro. Coach Ferrari: 'L'A2 step intermedio'

| 14:02 - 23 Agosto 2022

E' cominciata la preparazione di RivieraBanca. "Ricominciare è sempre bello, soprattutto per una realtà come la nostra, entusiasta per l'approdo in A2 e la lunga scia delle vittorie di giugno - dice il coach Mattia Ferrari - Quando il campionato finisce si pensa subito alla stagione successiva, il nostro lavoro non si è mai fermato.

Fisicamente si ricomincia con la solita cadenza degli allenamenti quotidiani, è sempre molto stimolante perchè siamo qui a lavorare con un gruppo nuovo."



Si parte subito maneggiando il pallone.

"I giocatori adesso, contrariamente ad una volta, arrivano allenati alla preparazione: non ci sono più giocatori che per due mesi non fanno niente, sono pronti a far da subito un lavoro agonistico importante.

Ovviamente ci sono carichi atletici e cose nuove da mettere: non è l'allenamento tipico, ma un lavoro più importante. Tuttavia, iniziare subito con la palla è un buon punto di partenza."



Come Coach ritrovi la Serie A2 che tanto hai disputato in carriera.

"Sono contento di aver vinto il campionato, ero arrivato a Rimini con questo obiettivo e adesso sono felice di fare l'A2 qui perchè penso che questa piazza e questo Club siano in assoluta crescita.

Ritengo che questo sia solo uno step: indipendentemente da come andrà il futuro, l'A2 non è un punto di arrivo per Rimini ma un punto intermedio rispetto a quelle che possono essere le ambizioni del Club."



Direttore Sportivo Davide Turci, che cos'hai detto alla squadra prima dell'allenamento?

"Siamo stati tutti insieme col Presidente Maggioli, abbiamo accennato qual è il nostro modo di vivere la pallacanestro: alla città di Rimini manca la Serie A2 da 11 anni, tutti abbiamo una grande voglia di iniziare.

Questa Società è composta da tifosi, soci-tifosi ed aziende importanti: a tutte le persone che ci sostengono abbiamo promesso di onorare la maglia, per questo ho chiesto ai giocatori di dare sempre il cento per cento in allenamento ed in partita, rispettandosi a vicenda."

Che stagione sarà?

"Molto importante, ci saranno partite di altissimo livello: speriamo sia una stagione che possa darci delle soddisfazioni, il nostro obiettivo è quello di salvarci, magari arrivando nelle prime nove posizioni al termine delle 26 giornate di stagione regolare.

Per fare questo avremo bisogno del nostro pubblico, a proposito la campagna abbonamenti partirà dal primo settembre, il 30 agosto faremo la presentazione ufficiale con tutte le info ed i prezzi relativi."



Quando potrà la squadra tornare ad allenarsi al PalaFlaminio?

"Purtroppo abbiamo dovuto ritardare l'ingresso al Flaminio perchè attualmente sono in corso dei lavori particolari sulla sismica che confidiamo finiscano nel più breve tempo possibile, sicuramente fino a fine agosto saremo al PalaSGR di Santarcangelo dove comunque ci troviamo molto bene anche perchè abbiamo una sala pesi dedicata; qui svolgeremo anche gli allenamenti invernali di mattina.

Non vediamo l'ora di tornare nella nostra casa, al PalaFlaminio, e speriamo che prima possibile ci venga consegnato l'impianto."