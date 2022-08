Fa retromarcia e non si accorge della signora, investita a Novafeltria

Cronaca

Novafeltria

| 13:50 - 23 Agosto 2022

L'episodio avvenuto in P.le Primo Maggio.

Incidente ai danni di una donna anziana nella prima mattinata di oggi (23 agosto), intorno alle 10:20, in Piazzale Primo Maggio a Novafeltria. Una guidatrice a bordo della propria Jeep stava facendo retromarcia per uscire dal parcheggio senza accorgersi della presenza di una donna anziana che stava camminando nelle vicinanze. A quel punto la donna è stata urtata, con un impatto tutt'altro che lieve, per poi capitolare a terra picchiando la testa. Dopo un'attesa di 15 minuti circa l'intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale per tutti gli accertamenti clinici.