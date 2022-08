Tennis, Open femminile del Tc Viserba: Balducci, Lombardini, Gubertini e Tozzola in semifinale

Sport

Rimini

| 13:05 - 23 Agosto 2022

Martina Balducci e Marta Lombardini.



La beniamina di casa Marta Lombardini, Alice Gubertini (Sporting Club Sassuolo) e due portacolori del Ct Cacciari, Giulia Tozzola e Martina Balducci, in semifinale nel torneo nazionale Open femminile organizzato dal Tennis Club Viserba. Nei quarti Giulia Tozzola ha beneficiato del forfait della 2.7 Elena Pellicani (n.4), Martina Balducci non ha dato scampo a Shalom Salvi, mentre una scatenata Marta Lombardini ha superato con facilità Giulia Bancale. Oggi semifinali dalle 17.

Ottavi: Shalom Salvi (2.8)-Sara Aber (3.1) 6-2, 6-3, Marta Lombardini (2.6, n.2)-Giorgia Benedettini (3.2) 6-0, 6-0, Martina Balducci (2.6, n.1)-Sandy Mamini (2.8) 6-2, 6-1, Elena Pelliccani (2.7, n.4)-Stella Cassini (3.1) 6-3, 6-2, Giulia Tozzola (3.1)-Sveva Azzurra Pansica (2.7) 6-0, 6-0, Evelyn Amati (2.7)-Clara Marzocchi (2.7) 7-6, 6-3, Alice Gubertini (2.6, n.3)-Elene Tola (2.8) 6-2, 6-3. Quarti anche per Giulia Bancale (3.2). Quarti: Balducci-Salvi 6-2, 6-1; Gubertini-Amati 6-4, 7-6, Lombardini-Bancale 6-1, 6-2.



Intanto avanza il torneo nazionale Open maschile dotato di 3.000 euro di montepremi, il memorial “Cristian Cavioli”. Turno di qualificazione: Alberto Ferrari (4.1)-Christian Ottaviani (4.1, n.12) 6-4, 6-1. Tabellone di 3°, 1° turno: Alberto Maria Mami (3.4)-Carlo Castelvetro (4.1) 6-1, 6-0, Micael Montinari (3.4)-Enea Carlotti (4.1) 6-2, 4-6, 11-9, Pietro Rinaldini (3.5)-Jacopo Montoneri (4.1) 6-1, 6-4, Gioele Marconi (4.1)-Riccardo Muratori (3.5) 7-5, 6-2.