Meeting Rimini, quarta giornata: arriva Salvini. 'Sanzioni Russia? Il sanzionato ci guadagna'

Attualità

Rimini

| 12:18 - 23 Agosto 2022

Matteo Salvini.



Al Meeting oggi (martedì 23 agosto) è il giorno di Matteo Salvini, leader della Lega. Una sua prima riflessione riguarda le sanzioni alla Russia: "Sulle sanzioni alla Russia bisogna guardare i numeri - commenta - per la prima volta nella storia il sanzionato ci guadagna". Salvini chiede "di valutare l'utilità dello strumento" . Così, "se funziona andiamo avanti" ma "se funziona al contrario rischiamo di andare avanti dieci anni. Uno strumento che doveva dissuadere Putin nell'attacco finisce con il favorirne l'economia".



Sulla posizione dell'Italia, Salvini ha specificato: "Sull'Ucraina la Lega farà quello che gli altri Paesi democratici ed occidentali fanno. Comunque vadano le elezioni la collocazione internazionale dell'Italia non si cambia".



A Rimini oggi c'è anche il Ministro degli esteri uscente, Luigi Di Maio. Sul tema della crisi energetica, ha invocato il tetto europeo al prezzo del gas: "Anche stamattina il prezzo del gas continua a salire. E' urgentissimo approvare un tetto massimo europeo al prezzo del gas. Su questo tetto massimo europeo c'è troppa ambiguità da parte del centrodestra: non capisco cosa abbiano contro questo tetto".