Dance Harmony spegne la prima candelina ed è pronta ad inaugurare il secondo anno di attività

| 10:22 - 24 Agosto 2022





La scuola di danza nata nel 2021 ha appena concluso il suo primo anno con grande successo.



Nonostante le difficoltà del periodo, Ana Maria, presidente e direttrice artistica di Dance Harmony - A.S.D. ha voluto tentare di realizzare il suo sogno.

«Aprire una scuola di danza è stato il mio sogno nel cassetto fin da bambina» ci racconta Ana Maria, «e finalmente dopo tanto tempo questo sogno è diventato realtà».



Dance Harmony nasce a Luglio 2021 con lo scopo di dare ai ragazzi un posto nuovo dove seguire la propria passione e dove ritrovare quella normalità che in quel periodo era venuta un po’ a mancare. La scuola, non solo si propone di offrire un percorso didattico sulla danza ma vuole essere anche un luogo di condivisione, socializzazione, confronto; uno spazio educativo dove crescere come ballerini e come persone.



«Ho sempre avuto due passioni nella mia vita: l’educazione e la danza.

Nel 2014 ho deciso di seguire la prima iscrivendomi all’università di Bologna e laureandomi nel 2017 come Educatore Socio-culturale.

In seguito, nel 2018, ho finalmente deciso di intraprendere la strada che ho sempre desiderato: mi sono iscritta alla Dance Professional School di Milano e ho ottenuto il diploma Ida di insegnante di danza modern contemporanea riconosciuto dal Coni»



Con il progetto Dance Harmony Ana Maria ha quindi voluto dare vita ad una realtà dove le parole chiave fossero proprio queste: Danza ed Educazione.



La scuola che ad oggi, dopo un solo anno, conta più di settanta tesserati, tra le sedi di Villa Verucchio e Novafeltria, offre corsi per tutte le fasce di età.



PRIMI PASSI: corso per i bimbi in età prescolare (3-5 anni). Lezioni che hanno l’obiettivo di introdurli in modo ludico-educativo al mondo della danza: attraverso esercizi e giochi guidati i bimbi esplorano, socializzano, acquisiscono il senso del ritmo, sviluppano la coordinazione spazio-temporale e consolidano gli schemi motori di base.



DANZA MODERNA: a partire dai 6 anni di età comincia lo studio della danza moderna che viene inizialmente introdotta lavorando sulle basi, con lezioni di propedeutica, per poi venire approfondita e sviluppata nei corsi intermedi e avanzati.



DANZA MODERNA PER ADULTI: un corso dedicato agli adulti che vogliono scoprire o riscoprire l’amore per la danza. Il percorso di tipo amatoriale vuole dare ai partecipanti la possibilità di dedicarsi del tempo per lavorare sul proprio corpo, sulla propria mente e sulla propria psiche.



A partire da settembre Dance Harmony aprirà le sue porte per un secondo anno accademico tutto da scoprire, dove i veri protagonisti sarete proprio voi!



«Per me l'insegnamento è dare, trasmettere la passione per la danza, educare (portare fuori), ma è anche ricevere e portarsi sempre a casa qualcosa di nuovo. La comunicazione e di conseguenza la relazione con i miei allievi sono sempre bidirezionali»



Iscrizioni 2022/2023 aperte. Open Day per una prova gratuita il 15 e 16 settembre nelle rispettive sedi di Villa Verucchio e Novafeltria. Info e prenotazioni al 328 1372659



Per rimanere aggiornati qui la a pagina instagram



Foto tratte dal primo saggio di Dance Harmony “Un mondo a passi di danza” andato in scena il 5 giugno 2022 al Teatro degli Amici di Bordonchio di Bellaria Igea Marina con sold out dei biglietti.