Eventi

Riccione

| 11:33 - 23 Agosto 2022

Locandina dell'evento.



Venerdì 26 Agosto dalle 20.45 il Samsara Beach di Riccione ospiterà l'evento "The charity party", una festa di beneficenza in collaborazione con Frabastè Riccione, progetto educativo-formativo rivolto a bambini e adolescenti in difficoltà.

Presentata dall'attrice Antonella Salvucci, sul palco saliranno il tenore Ramon Vargas, il tenore chitarrista Federico Paciotti e la pianista della Scala di Milano, Mzia Bakhtouridze. Prenotazioni al 348 6128016.