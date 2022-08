Un orto di libri, Massimo Vitali chiude la rassegna di Pennabilli

Eventi

Pennabilli

| 10:19 - 23 Agosto 2022

Massimo Vitali.



Ultimo incontro per la rassegna "Un orto di libri". Sabato 27 agosto a Pennabilli, alle 18, Massimo Vitali presenterà il suo nuovo romanzo "Il circolo degli ex", edito da Sperling & Kupfer. Vitali torna a chiudere la rassegna della Pro Loco di Pennabilli curata da Lorenzo Lunadei esattamente un anno dopo. Nel 2021 infatti aveva omaggiato il maestro di casa, Tonino Guerra, proprio nel suggestivo luogo da lui creato a Pennabilli, in un reading letterario dal titolo "Leggere è un gioco da ragazzi", incentrato sulle figure di Gianni Rodari, Luigi Malerba e Tonino Guerra. Un anno dopo la sua vita è stata stravolta da un compagno di viaggio con il quale dovrà imparare a convivere per sempre, e per farlo ha deciso di portare avanti con ironia la cosa migliore che sa fare: scrivere. "Il circolo degli ex" è il romanzo che presenterà anche a Pennabilli, un concentrato di ironia e saggezza, un libro al tempo stesso delicato e tragicomico. L’appuntamento con Massimo Vitali è l’occasione per tutti di entrare nell’universo di un autore unico, capace di accendere il buon umore dimenticandosi per primo la T davanti.