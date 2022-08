Scivola su un sentiero franato a 1850 metri di quota, paura per una 34enne riminese

Cronaca

Rimini

| 09:49 - 23 Agosto 2022



Disavventura fuori regione per una 34enne riminese, affidata alle cure del soccorso alpino dopo essersi ferita in un'escursione. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri (lunedì 22 agosto), in provincia di Udine, nel sentiero che porta alla Forcella delle Sarodine, nel comune di Forni di Sopra. Come riporta Friulioggi.it, la giovane era a 1850 metri di altitudine, quando si è trovata di fronte a una frana. Ha cercato di oltrepassarla, ma è scivolata per un paio di metri fuori dal sentiero. Si è rialzata dolorante con diverse abrasioni e per evitare guai ulteriori ha chiesto l'intervento del soccorso alpino, che è giunto sul posto, mettendo in funzione l'elicottero col vericello. Portata a valle, la 34enne è stata affidata ai medici del 118 e all'ambulanza.