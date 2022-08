Casteldelci: cani cadono in un pozzo di tre metri, salvati dai Vigili del Fuoco

Cronaca

Casteldelci

| 09:18 - 23 Agosto 2022

I vigili del fuoco con uno dei due cani soccorsi a Casteldelci.



Non solo interventi di spegnimento incendi, a tutela di cittadini, delle loro proprietà e del patrimonio naturale. L'attività dei Vigili del Fuoco è diretta anche a salvaguardare vita e salute degli animali e ne è esempio l'intervento eseguito nella serata di ieri (lunedì 22 agosto) a Casteldelci. Due cani di grossa taglia, infatti, erano finiti in un pozzo profondo di circa tre metri: i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, li hanno salvati con la manovra Speleo Alpino Fluviale, riconsegnandoli ai padroni. Le operazioni sono iniziate alle 21.30 circa, per concludersi tre ore dopo. Gli animali, nonostante la disavventura, erano entrambi in buone condizioni di salute.