A Rimini al via il Salone del cibo: dedicata ai prodotti a rischio con rialzo prezzi

Rimini

08:30 - 23 Agosto 2022



Dai grandi formaggi Dop ai tipici salumi della tradizione nazionale, i prodotti tipici italiani sono i protagonisti del Salone del cibo organizzato dalla Coldiretti e la cui apertura è prevista oggi (martedì 23 agosto), nell'ambito del meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini.



Nella rassegna, rileva la Coldiretti in una nota, anche i Sigilli di Campagna Amica, che "rappresentano l'enorme patrimonio storico culturale e alimentare dei piccoli borghi italiani". Per l'organizzazione agricola è l'occasione per raccontare "la lotta degli agricoltori per difendere un patrimonio del Paese che traina l'economia, sostiene le esportazioni e garantisce la sovranità alimentare nazionale in un momento di grandi tensioni internazionali su cibo ed energia causati dal conflitto scatenato dai russi in Europa". La Coldiretti, prosegue la nota, è presente al Meeting di Rimini 2022 con Fondazione Campagna Amica, Filiera Italia e la World Farmers Markets Coalition, Coalizione supportata dalla FAO come progetto di Food Coalition, per promuovere un modello produttivo sostenibile in termini sociali, ambientali ed economici. Prevista domani anche la partecipazione del presidente della Coldiretti, Ettore Prandini e la diffusione del rapporto su "L'autunno caldo degli italiani a tavola fra corsa prezzi e nuovi poveri"; atteso infine nel pomeriggio l'intervento di Prandini, nell'ambito dell'incontro si "La crisi alimentare globale: la persona al centro", organizzato in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.