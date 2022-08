Meeting Rimini, Bonaccini ospite della terza giornata: 'Faremo rigassificatore a Ravenna'

Attualità

Rimini

| 08:25 - 23 Agosto 2022

Stefano Bonaccini al meeting.



Ieri (lunedì 22 agosto) il Meeting di Rimini ha ospitato Stefano Bonaccini, presidente della giunta della regione Emilia Romagna.



Tra i temi caldi del dibattito, il pnrr. Bonaccini ha sottolineato che "qualche modifica probabilmente va fatta", ma ha ammonito: "Attenti a non cambiare in corsa e a rimanere vittime di noi stessi. Ci sono scadenze precise, anche se è vero che l'aumento dei costi è uno shock".



In attesa del risultato delle urne, Bonaccini ha evidenziato la necessità di "lavorare bene e di dimostrare all'Europa di essere affidabili, con un lavoro coeso al di là delle appartenenze politiche".



Sul tema della crisi energetica, Bonaccini ha annunciato: "Faremo il rigassificatore a Ravenna". "Non possiamo andare dietro e tifare per Trump o Bolsonaro - ha osservato - si sa chi tifa per loro: se questa è la loro idea di ambiente bene i rigassificatori e poi il cambio di passo per l'energia pulita. Dal prossimo Governo - ha concluso Bonaccini - mi auguro che ci lasci fare il più grande parco eolico flottante più grande d'Italia e tra i più grandi d'Europa. La spinta e il futuro deve essere quello".